İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybederken, ülke...
07.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:57
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybederken, ülke genelinde ölü sayısı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135'e yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybederken, ülke genelinde ölü sayısı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135'e yükseldi. - TAHRAN
Kaynak: İHA