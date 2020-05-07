İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybederken, ülke...

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybederken, ülke genelinde ölü sayısı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135'e yükseldi.