İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 88 can kaybının daha gerçekleştiği...
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İran, 3. Sayfa

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 88 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 88 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 297'e, vaka sayısı ise 84 bin 802'ye yükseldi.

21.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:19
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 88 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 88 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 297'e, vaka sayısı ise 84 bin 802'ye yükseldi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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