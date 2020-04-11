İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği...
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İran, 3. Sayfa

İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 357, vaka sayısı ise 70 bin 29'a yükseldi.

11.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:05
İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 357, vaka sayısı ise 70 bin 29'a yükseldi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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