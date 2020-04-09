İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği... İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı ise 66 bin 220'ye yükseldi.

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı ise 66 bin 220'ye yükseldi. - TAHRAN Kaynak: İHA