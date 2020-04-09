İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği... - Haber
İran, 3. Sayfa

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı ise 66 bin 220'ye yükseldi.

09.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:52
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı ise 66 bin 220'ye yükseldi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haber
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haber
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haber
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haber
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haber
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası 50 TL ve yürek ısıtan mektup Haber
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası 50 TL ve yürek ısıtan mektup
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen dalış maskeleri entübe hastalarda kullanılacak
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen dalış maskeleri entübe hastalarda kullanılacak
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul...
'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Haluk Levent Şeyma Subaşı Levent Dörter Ekrem İmamoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 14:09:15. #1.14#
title