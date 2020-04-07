İran'da son 24 saat içerisinde korona kaynaklı 133 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken,... İran'da son 24 saat içerisinde korona kaynaklı 133 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a yükseldi.

İran'da son 24 saat içerisinde korona kaynaklı 133 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a yükseldi. - TAHRAN Kaynak: İHA