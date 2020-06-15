İran'da son 2 yılda 30 bin bahis sitesi kapatıldı İran Siber Güvenlik Polisi, 2018'den bu yana bahis oynatan 30 bin internet sitesinin kapatıldığını açıkladı.

İran Siber Güvenlik Polisi, 2018'den bu yana bahis oynatan 30 bin internet sitesinin kapatıldığını açıkladı. İran Siber Güvenlik Polisi Müdürü Vahid Mecid, resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında sanal ortamdaki kumar ve bahis oynatan sitelerle yürüttükleri mücadele kapsamında 2018'den bu yana 30 bin internet sitesini kapattıklarını ifade etti. Anne ve babalara çocuklarını bu sitelerden koruma çağrısı yapan Mecid, buralarda oynatılan bahislerin büyük maddi mağduriyetlere yol açtığını vurguladı. Kaynak: AA