İran'da son 11 ayda 950 ton uyuşturucu ele geçirildi
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İran'da son 11 ayda 950 ton uyuşturucu ele geçirildi

16.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:24
İran'da son 11 ayda 950 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 20 Mart 2020'den bu yana 950 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

İran'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 20 Mart 2020'den bu yana 950 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Polis Teşkilatı Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Müdürü Mecid Kerimi, İran takvimine göre 1399 yılının ilk günü 20 Mart 2020'den bu yana düzenledikleri operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Son 11 ayda ülke genelinde düzenledikleri operasyonlarda 950 ton uyuşturucu madde ele geçirdiklerini aktaran Kerimi, uyuşturucu kaçakçılarıyla girdikleri çatışmalarda çok sayıda güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Kerimi, söz konusu uyuşturucu maddelerin yüzde 76'sını Afganistan ve Pakistan ile sınırı bulunan doğu eyaletlerinde ele geçirdiklerini kaydetti.

Ülkenin doğu bölgelerinde Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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