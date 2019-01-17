İran'da Son 10 Ayda 580 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu maddeye el konulduğu açıklandı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Başkanı Muhammed Mahmud Zahidiyan, "İran devriminin ilk yıllarında yaklaşık 2 bin 700 kilogram uyuşturucu ele geçiriliyordu. Son 10 ayda ise 580 ton uyuşturucu ele geçirildi." dedi.

İran'ın komşusu Afganistan'da 2001 yılında 185 ton uyuşturucu üretilirken bugün 10 bin ton seviyesine çıktığını hatırlatan Zahidiyan, uyuşturucu üreticilerinin hedefinin Avrupa ülkeleri olduğunu belirtti.

Zahidiyan, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun 60 milyar dolarlık bir piyasası olduğunu, bu paranın yüzde 10'unun Afganistan'da geri kalanının Avrupa ülkelerinde dolaştığını kaydetti.

Kaynak: AA