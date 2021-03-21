İran'da siyasi tutuklular "artan yoksulluğa dikkati çekmek" için açlık grevi başlattı

İran'da 34 siyasi tutuklu, halkın yaşadığı ekonomik sorunları gündeme taşımak amacıyla 3 günlük açlık grevine başladı.

Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı hukukçu Şirin Ebadi, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İran'da yoksulluğun yaygınlaştığını, ülke yöneticilerinin ise kendi beceriksizliklerini ABD yaptırımlarına bağlamaya çalıştığını" ifade etti.

Başkent Tahran'daki Evin ve Feşafuye ile İsfahan'daki Adil Abad hapishanelerindeki 28 siyasi tutuklunun dün "Nevruz sofrasında ülkenin aç insanlarının anısına" sloganıyla açlık grevine başladığını aktaran Ebadi, bugün de 6 tutuklunun daha bu eyleme destek verdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı