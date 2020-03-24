İran'da Şiraz Zerdüşt Derneği Başkanı koronavirüsten öldü
İran'ın Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da bulunan Zerdüşt Derneği Başkanı Eflatun Sohrabi (72), yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybetti.
24.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:28
İran'ın Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da bulunan Zerdüşt Derneği Başkanı Eflatun Sohrabi (72), yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, koronavirüs nedeniyle Şiraz'daki bir hastanede tedavi gören Sohrabi'nin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Zerdüştilerin çoğunlukta olduğu İran'ın Yezd eyaletinde dünyaya gelen Sohrabi'nin, uzun yıllardır Şiraz'da bu inanca mensup kişilerin liderliğini yaptığı ifade edildi.
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Kaynak: AA