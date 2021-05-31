İran'da Sınır Ticaretine İlişkin Yetkiler Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığından Eyalet Genel Valilere Devredilecek
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İran'da Sınır Ticaretine İlişkin Yetkiler Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığından Eyalet Genel Valilere Devredilecek

İran'da Sınır Ticaretine İlişkin Yetkiler Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığından Eyalet Genel Valilere Devredilecek
Habermetre - Haberler | Toplum

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Alirıza Razm Hoseyni Batı Azerbaycan Eyaletine yaptığı ziyaret esnasında, sınır ticaretine ait Yetkilerinin Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığından Eyalet Genel Valilerine Devredileceğini ve bu kapsamda Batı Azerbaycan Eyaletinin pilot bölge olduğunu belirtmiştir.

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Alirıza Razm Hoseyni Batı Azerbaycan Eyaletine yaptığı ziyaret esnasında, sınır ticaretine ait Yetkilerinin Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığından Eyalet Genel Valilerine Devredileceğini ve bu kapsamda Batı Azerbaycan Eyaletinin pilot bölge olduğunu belirtmiştir.

Razm Hoseyni Gümrük Karayollarının yönetiminin Yol ve Şehircilik Bakanlığı yetkisi altında olduğunu ifade ederek öte yandan Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığının işlerin kolaylaştırılması için elinden geleni yapacağını ve anılan Bakanlığın yetkisi altında olan bazı işlerin Eyalet Genel Valiliklerine devredileceğini söylemiştir.

Bakan Razm Hoseyni Piranşehir ve Serdeşt Şehirlerinin ülkenin sınır ekonomisi için önemli olduğunu beyan ederek İran mallarının İran'ın batısında bulunan komşu ülkeler için cazip olduğunu ve ayrıca Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığının bu bölgelerde Sanayi Bölgesinin kurulması için hazır olduğunu açıklamıştır.

Razm Hoseyni son olarak önümüzdeki dönemde ticari işlemlerin bir araya getirileceği bir sistem kurulacağını belirterek işlemlerin tek parça olarak bu sistem üzerinden yapılacağını açıklamıştır.

Kaynak: İSNA Haber Ajansı, 28 Mayıs 2021

Kaynak: Habermetre

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İran'da Sınır Ticaretine İlişkin Yetkiler Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığından Eyalet Genel Valilere Devredilecek - Haberler
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