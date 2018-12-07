İran'da Siber Suçlar Üç Kat Arttı

İran'da başta internet dolandırıcılığı olmak üzere siber suçların oranı geçen yıla oranla üç kat arttı.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Gürgan kentinde düzenlenen Yüksek Yargı Toplantısı'nda konuşan İran Siber Suçlardan Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, ülkede internet ve telefon üzerinden dolandırılma vakalarının büyük artış gösterdiğini söyledi.

"İnternet dolandırıcılığı geçen yıla oranla üç kat arttı." ifadesini kullanan Cavidniya, dolandırıcılığın yanı sıra internet üzerinden hakaret, karalama ve iftira gibi siber suçlarda da artış olduğunu belirtti.

Cavidniya, siber suçların özellikle Instagram ve Telegram gibi yabancı sosyal medya uygulamaları yoluyla işlendiğini belirterek, siber suçlarla mücadelenin medyanın yardımıyla yapılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Siber suçlarla mücadelede yerli yazılımın önemini vurgulayan Cavidniya, bunun yanı sıra zararlı içerik sağlayan internet ağlarına erişim engelinin yeterli olmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Filtrelemeye odaklanmanın yanı sıra, yerli yazılım endüstrisinin geliştirilmesi, medya içeriği üretme ve medya farkındalığını artırma konuları da siber suçlarla mücadelede dikkate alınmalıdır."