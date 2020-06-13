İran'da şeytana tapmakla suçlanan 42 kişi gözaltına alındı İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde şeytana tapmakla (satanist) suçlanan 42 kişi gözaltına alındı.

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde şeytana tapmakla (satanist) suçlanan 42 kişi gözaltına alındı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Mazenderan Başsavcılığının yaptığı açıklamada, Çalus ilçesinde satanist ayinler düzenledikleri tespit edilen bir gruba operasyon düzenlenerek, 14'ü kadın 42 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda söz konusu kişilere ait 11 otomobile el konulduğu, grubun lideri olmakla suçlanan bir kişinin de istihbarat birimlerince tespitinin ardından tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA