İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı.
26.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:11
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı. Başkent Tahran'ın girişinde güvenlik güçleri önlem alırken, sağlık görevlileri de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kente girenlerin ateşlerini ölçtü.
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Kaynak: AA