İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulamasının başladığını duyurdu.
26.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:22
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulamasının başladığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com