İran'da Sel Felaketi; 70 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu 70 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin ortaya çıkardığı maddi zarar 500 milyon doları aştı. İran Acil Durum Merkezi, 791 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İranlı yetkililer tarafından "benzeri görülmemiş çapta" şeklinde nitelendirilen sel felaketinde yükselen su rekor düzeye ulaştı. Bin 900 ilçe, kasaba ve köy su ve çamur altında kaldı. Yaklaşık 100 bin kişi barınaklara yerleştirildi.

Ülkede insani krize dönüşen felakette en büyük kayıp Fars eyaletinde yaşandı. Sel nedeniyle eyaletin yönetim merkezi Şiraz'da 23, Loristan'da 14, Gülistan'da 8, Mazenderan'da 5, Hemedan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 3, Rezevi Horasan, Simnan, Huzistan, Kirmanşah, İlam, Kum, İsfahan, Kazvin ve Zincan eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere toplam 70 kişi yaşamını yitirdi.

İran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde yağışların devam edeceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle