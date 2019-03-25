İran'da Sel 17 Can Aldı: Ünlülere Yardım Toplama Yasağı Geldi

İran'ın güneyini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 17 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer çok sayıda kişinin kaybolduğunu ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti. Bu arada ülkede ünlüler tarafından sel mağdurları için yardım toplanması yasaklandı. Başsavcılık bu amaçla bankada açılan hesapların kapatılacağını duyurdu. İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond, Fars eyaletinin Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde araçların sürüklenmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını söyledi. Kolyond, olay yerine ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Öte yandan İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani, Şiraz'daki sel felaketinde 200'den fazla otomobilin selde sürüklendiğini ve hurdaya döndüğünü aktardı. Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu. On binlerce kişiyi etkileyen yağışlar nedeniyle Hazar Denizi kıyısındaki 270 köy ve kasaba sular altında kaldı. Şiddetli yağış, başta elektrik dağıtım ağları olmak üzere bölge altyapısına, binlerce ev ve tarım arazisine zarar verdi. İran Meteoroloji kurumu, yağışların devam edeceğini belirterek, halka gerekli olmadıkça şehirler arası yolculuklardan kaçınma çağrısında bulundu. Bu arada İran'ın Başsavcı Yardımcısı, ünlü kişilerin öncülüğünde sel mağdurlarına yönelik yardım amacıyla para toplanmasının yasak olduğunu bildirdi. Başsavcı Yardımcısı ayrıca bu amaçla açılan tüm banka hesaplarının da kapatılacağı uyarısında bulundu.