İran'da seçimleri denetleyecek heyet, önceki seçimlerde reformist adayları veto eden isimlerden oluştu
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İran'da seçimleri denetleyecek heyet, önceki seçimlerde reformist adayları veto eden isimlerden oluştu

06.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:30
İran'da seçimleri denetleyecek heyet, önceki seçimlerde reformist adayları veto eden isimlerden oluştu

İran'da haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak isteyen adayları rejimin değerlerine bağlılıkları yönünden değerlendiren Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) Denetleme Heyetinde, geçen seneki milletvekili seçimlerinde binlerce reformist adayı veto eden muhafazakar isimler...

İran'da haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak isteyen adayları rejimin değerlerine bağlılıkları yönünden değerlendiren Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) Denetleme Heyetinde, geçen seneki milletvekili seçimlerinde binlerce reformist adayı veto eden muhafazakar isimler yer aldı.

AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak isteyen adayları denetleyecek heyetin 3 Şubat'ta yapılan toplantı sonucu belirlendiğini belirtti.

Kedhodayi, seçimlere katılmak isteyenlerin siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyerek adaylığın kabulü ya da reddi yönünde karar veren Denetleme Heyetinin başında AKK ve Uzmanlar Meclisi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti'nin bulunduğunu ifade etti.

AKK Sözcüsü, Denetleme Heyeti üyelerinin ise kendisi ile birlikte Ayetullah Ahmed Hatemi, Siyamek Rehpeyker, Muhammed Hasan Sadıki Mukaddem, Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Abbas Kaabi'den oluştuğunu açıkladı.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Denetleme Heyetine seçilen yetkililer, 21 Şubat 2020'de yapılan milletvekili seçimleri için de aynı görevde bulunmuştu. Seçimler öncesinde aday olmak için başvuran 16 bin 33 kişiden 7 bin 148'inin adaylığı onaylanmıştı. Adaylıkları reddedilenlerin çoğunluğu ise reformist ve ılımlı muhafazakar olarak bilinen hükümeti destekleyen iki gruptan oluşuyordu.

Adaylığı reddedilenler arasında İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu, önceki dönemde Meclis Başkan Yardımcılığı yapan Ali Mutahhari'nin yanı sıra reformistlerin önemli isimlerinden Mahmud Sadıki, İlyas Hazreti, Gulamrıza Haydari, Fatma Saidi ve Tayyibe Siyavuş da bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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