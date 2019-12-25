İran'da savaş jeti düştü
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İran'da savaş jeti düştü

İran'ın Erdebil eyaletinde bulunan Sabalan Dağı'na savaş jeti düştü.

25.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:31
İran'da savaş jeti düştü

'ın Erdebil eyaletinde bulunan Sabalan Dağı'na savaş jeti düştü.

İran'da Erdebil eyaletinde bulunan Sabalan Dağı'na İran'a ait bir savaş jetinin düştüğü duyuruldu. Erdebil eyaletine bağlı Serein şehrinde alçak uçuş yaptığı gözlemlenen savaş jetinin aktif olmayan bir yanardağ olan Sabalan Dağı'na düştüğü ifade edildi. Savaş jetinin düştüğü bölgeye gerekli incelemeleri yapmak için asker gönderildiği belirtildi.

Erdebil Valiliğinden yetkililer, savaş jetinin düştüğünü teyit ederek gerekli incelemelerin ardından ayrıntıları açıklayacaklarını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: İran'da savaş jeti düştü
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