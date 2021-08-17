İran'da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
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İran'da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi

İran'da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 625 artarak 99 bin 108'e ulaştı, günlük vaka sayısı ise 50 bin 228 ile en yüksek seviyeye çıktı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 625 artarak 99 bin 108'e ulaştı, günlük vaka sayısı ise 50 bin 228 ile en yüksek seviyeye çıktı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 50 bin 228 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 5 bin 163'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 517 bin 243'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 625 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 99 bin 108 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 424'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 786 bin 488'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 380 bin 677 oldu.

İran'da toplam 20 milyon 481 bin 265 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 15 milyon 766 bin 564 kişiye ilk doz aşının, 4 milyon 714 bin 701 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 20 milyon 481 bin 265 doz aşı uygulandığı açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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