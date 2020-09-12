İran'da sahte Kovid-19 aşısı satmakla suçlanan 5 kişi tutuklandı
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İran'da sahte Kovid-19 aşısı satmakla suçlanan 5 kişi tutuklandı

İran'ın başkenti Tahran'da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İran'da sahte Kovid-19 aşısı satmakla suçlanan 5 kişi tutuklandı
12.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:33

İran'ın başkenti Tahran'da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Batı Tahran Emniyet Müdürü Muhsin Hançerli Şehriyar ilçesinde sahte Kovid-19 aşısı satan bir çetenin çökertildiğini belirterek 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Hançerli, söz konusu çetenin aşıları "Remdesivir" ismiyle satışa sunduğunu ve her aşıyı yaklaşık 450 milyon riyale (yaklaşık 2 bin dolar) sattıklarını kaydetti.

Çetenin şimdiye kadar Tahran genelinde 52 sahte aşı sattığını ve toplamda 23 milyar 400 milyon riyal (100 bin dolar) gelir elde edildiğini aktaran Hançerli, söz konusu kişilerin adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

Halkı dolandırıcılara karşı uyaran Hançerli, sahte Kovid-19 aşısı satılan 6 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, nihai ölüm nedeninin adli tıp makamlarınca açıklanması gerektiğini söyledi.

Daha önce de Tahran'da sosyal medya üzerinden sahte Kovid-19 aşısı için ön satış yapan bir kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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