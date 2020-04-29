İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 796'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 796'ya yükseldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Adli Tıp Kurumu Bilimsel Araştırmalar Merkezi Heyeti Üyesi Kambiz Sultaninejad, ülkede Kovid-19 vakalarının görüldüğü son 2,5 ay içinde sahte içkiden ölenlerin sayısının 796'ya ulaştığını açıkladı.

En fazla ölümün 205 kişi ile başkent Tahran'da kaydedildiğini aktaran Sultaninejad, şu ana kadar sahte içki tüketimi nedeniyle zehirlenen 4 binden fazla kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu bildirdi.

İran medyası, dün sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 728'e ulaştığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, sahte içki nedeniyle 62 kişinin görme yetisini kaybettiğini açıklamıştı.

Tahran ve Fars başta olmak üzere ülke genelinde birçok eyalette 6 Mart'tan bu yana çok sayıda kişinin koronavirüse "iyi geldiği" söylentileri üzerine endüstriyel alkolden elde edilen sahte içki tükettiği ve zehirlenen onlarca kişinin öldüğü bildirilmişti.

Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüzbinlerce litre alkol ele geçirilmişti.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 957'ye, vaka sayısı ise 93 bin 657'ye ulaştı.

Kaynak: AA