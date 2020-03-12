İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Acil Yardım Kurumu Fars Şube Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, Fars eyaletinde 9 Mart'tan bu yana sahte alkol tüketen 103 kişinin zehirlendiğini ve hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Muradiyan, zehirlenenlerden 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, diğerlerinin tedavisinin ise sürdüğünü ifade etti.

İran'ın Huzistan eyaletinde 46, Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA