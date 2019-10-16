İran'da Ruhani'nin kardeşi cezaevine konuldu

16.10.2019 12:56

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun, cezasının infazı için cezaevine konuldu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Feridun, cezasını çekmek üzere başkent Tahran'daki Evin Cezaevine gönderildi.

İran Yargı Erki'nden geçen mayıs ayında yapılan açıklamada, Feridun'un "yolsuzluk" suçundan 7 yıl hapse mahkum edildiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, Feridun'un karara itiraz ederek temyize götürdüğü aktarılmıştı. Son olarak Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 1 Ekim'de yaptığı açıklamayla, temyiz mahkemesinin Feridun'a verilen 7 yıl hapis cezasını 5 yıla düşürerek onadığını duyurmuştu.

İsmaili, Feridun'un rüşvet aldığı gerekçesiyle mahkum edildiğini belirtmişti.

İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak 1989-1997 yıllarında görev yapan eski diplomat Hüseyin Feridun, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye muhalif kesimlerce "yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmak" ile suçlanıyordu. Suçlamalar özellikle 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti.

Feridun, Temmuz 2017'de de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış ancak kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ruhani'ye yakın kesimler ise Feridun'a yönelik suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce "Feridun" olan soyadını din adamı anlamına gelen "Ruhani" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA