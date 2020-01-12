: İran'da rejim karşıtı gösteriler (3)

12.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:59

İran'ın başkenti Tahran'da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak dün başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti.

Başkentin önemli noktalarından Azadi Meydanı'nda düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde, "Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar", "Diktatöre ölüm", "Bana fitneci deme, fitneci sensin" şeklinde sloganlar atıldı.

Kaynak: AA

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