İran'da reformistlerin önemli isimlerinin milletvekili adaylığına ret
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İran'da reformistlerin önemli isimlerinin milletvekili adaylığına ret

İran'da 21 Şubat'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerine katılmak için başvuran reformist kanadın önemli isimlerinin adaylığı kabul edilmedi.

12.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:24
İran'da reformistlerin önemli isimlerinin milletvekili adaylığına ret

'da 21 Şubat'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerine katılmak için başvuran reformist kanadın önemli isimlerinin adaylığı kabul edilmedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, reformistlerin önemli isimlerinden Ali Mutahhari, Mahmud Sadıki, İlyas Hazreti, Gulamrıza Haydari, Fatma Saidi ve Tayyibe Siyavuş'un adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (Nigehban) tarafından veto edildi.

Muhafazakar simalardan Hüseyin Nakevi Hüseyni'nin de adaylığı reddedildi.

Tasnim haber ajansına göre de reformistlerden Muhammed Rıza Tabeş, Behruz Nimeti, Hamide Zerabadi ve muhafazakarlardan Gulamrıza Katib ile Nadir Kazipur'un da adaylığı veto edildi.

Kaynak: AA
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