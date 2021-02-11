İran'da reformistler "Kahrolsun Ruhani" sloganlarına tepki gösterdi

İran'da bazı reformist siyasetçiler, dünkü devrim kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine slogan atılmasını eleştirdi.

Reformist siyasetçi Mustafa Taczade, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke lideri Ali Hamaney'in 'hakaret ve iftira atmayı bırakın' tavsiyesinin üzerinden iki hafta geçmeden DEAŞ meşrebi bir grup 'Kahrolsun Ruhani' sloganı attı. Hamaney ve çevresi, bu işe sesiz mi kalacak yoksa kınayacak mı bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine 'Kahrolsun Ruhani' gibi çirkin bir slogan atılması, ülkede birden çok devletin varlığını ortaya koymuştur. Bu, görmezlikten gelinmemelidir. Halife öldürmenin kapısı aralanırsa, bunun sonu gelmez." ifadelerine yer verdi.

"Devrim kutlamalarına gölge düşürdü"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Ali Rıza Moizi, söz konusu sözlü saldırının devrim kutlamalarına gölge düşürdüğünü belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Moizi, şunları kaydetti:

"Bu çirkin ve utanç verici görüntüler, devrim kutlamalarına gölge düşürmüştür. Eğer bir yerde (müesses nizama) sızmalar aranıyorsa burada aranmalıdır."

İran'da dün 1979'da yapılan devrimin 42. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar düzenlenmişti.

İsfahan'daki kutlamalarda, İran ve Hizbullah bayrakları taşıyan yüzlerce motosikletli, "Kahrolsun Ruhani" sloganları atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı