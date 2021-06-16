İran'da "Reformist Partiler Birliği" cumhurbaşkanlığı seçiminde Himmeti'yi destekleyeceklerini açıkladı
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İran'da "Reformist Partiler Birliği" cumhurbaşkanlığı seçiminde Himmeti'yi destekleyeceklerini açıkladı

İran'da 'Reformist Partiler Birliği' cumhurbaşkanlığı seçiminde Himmeti'yi destekleyeceklerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'da "Reformist Partiler Birliği", cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'ye desteğini açıklarken, aynı siyasi çizgide yer alan "Reformist Cephe" hiçbir adayı desteklememe kararını yineledi.

İran'da "Reformist Partiler Birliği", cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'ye desteğini açıklarken, aynı siyasi çizgide yer alan "Reformist Cephe" hiçbir adayı desteklememe kararını yineledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin kurucusu olduğu Ulusal Güven Partisinin de aralarında bulunduğu 15 siyasi oluşumun çatı örgütü Reformist Partiler Birliği, 18 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde destekleyecekleri adaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Cumhuriyet Koalisyonu" başlığı altında yapılan açıklamada, Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) reformistlerin önde gelen isimlerine adaylık izni vermemesi eleştirildi.

Açıklamada, "Reformist Partiler Birliği olarak bizler, Cumhuriyeti Savunmak sloganıyla mevcut anketlere ve fizibilite çalışmalarına dayanarak, genç neslin siyasi ve seçim coşkusunu gözlemleyip Abdunnasır Himmeti'yi destekleme kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

Reformist Partiler Birliği bünyesinde Ulusal Güven Partisinin yanı sıra Ulusal Kalkınma Partisi, İran Kargozaran-i Sazendegi Partisi, İranlıların Sesi Partisi, Hattı İmam Güçleri Birliği, İslami İşçi Partisi, Demokrasi Partisi, İşçi Evi, İslami İran Gençlik Partisi, İslam Kültür İşçileri Derneği, Kadın İnsan Hakları Destekleme Derneği, Reformist Kadın Cemiyeti, Özgürlük Partisi, Yenilikçi Kadın Cemiyeti, Birlik ve İşbirliği Partisi bulunuyor.

Reformist Cephe hiçbir adayı desteklemiyor

Öte yandan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen 31 reformist parti ve hareketin çatı kuruluşu "Reformist Cephe" ise cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayı desteklememe kararlılığını sürdürüyor.

Önde gelen reformist siyasetçilerinden Mustafa Taczade'nin de bünyesinde yer aldığı Reformist Cephe'ye ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, cuma günü sandığa gitmenin bir anlamının olmadığı belirtildi.

Reformist Cephe daha önce, "sundukları adayların AKK tarafından elenmesi ve müesses nizamın seçimleri dizayn etmesine tepki" olarak boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.

İran'da seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK, 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuruda bulunan 592 kişiden sadece 7'sine adaylık izni vermişti.

Reformist kanattan yalnızca eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti adaylık onayı almıştı.

Mihralizade bugün seçime katılmayacağını açıklarken, bu çekilmenin Himmeti lehine olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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