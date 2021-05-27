İran'da reformist alimlerden cumhurbaşkanı adaylarının veto edilmesine tepki
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İran'da reformist alimlerden cumhurbaşkanı adaylarının veto edilmesine tepki

İran'da reformist alimlerden cumhurbaşkanı adaylarının veto edilmesine tepki
Anadolu Ajansı / Şahin Demir - Haberler | Güncel

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kum İlim Havzası Müderrisleri ve Araştırmacıları Birliği, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusu yapan isimlerin veto edilmesine tepki gösterdi.

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kum İlim Havzası Müderrisleri ve Araştırmacıları Birliği, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusu yapan isimlerin veto edilmesine tepki gösterdi.

Humeyni ailesine yakın "Jamaran" haber sitesine göre, Kum İlim Havzası Müderrisleri ve Araştırmacıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunanları veto etmesi eleştirildi.

Açıklamada, "AKK, kanunları göz ardı etmiş ve kendisini kanun koyucu yerine koymuştur. Böylece halkın tercihlerini bloke etmiş ve oy kullanmayı anlamsız ve göstermelik hale getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AKK'nin seçimlerde aday adaylarını keyfi uygulamalarla veto ettiği ve bu tür uygulamaların halkı rejim ve değerlerinden uzaklaştırdığına dikkat çekilen açıklamada, haziranda yapılacak seçimlere katılımın en alt seviyede olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkın tercihlerinin önemsenmemesi öyle bir seviyeye geldi ki iş, AKK sözcüsünün seçimlere katılım oranının düşük olmasının müesses nizamın meşruiyet ölçüsü olmadığını söylemesine kadar vardı."

Reformistlerin önde gelen adayları reddedildi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesine farklı çevreler tepki göstermişti.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", AKK tarafından adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cepheden kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Reformistler için aday uydurmaya çalışıyorlar. Halka sunduğumuz hiçbir adayımız bulunmamaktadır. AKK'nin aldığı karar, halkın gelecekle ilgili karar verme yetkisine ipotek koymak anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Demir

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