İran'da rafineri yangını: 1 ölü
İran'ın başkenti Tahran'da bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
03.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:55
İran'ın başkenti Tahran'da bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan Tahran Petrol Rafinerisi Halkla İlişkiler Müdürü Hamid Rıza Caferi, "Gaz kaçağı nedeniyle çıkan yangında rafineri çalışanlarından 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı." dedi.
Ceferi, yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Kaynak: AA