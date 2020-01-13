İran'da protestolar: Trump'tan ABD bayrağının üzerine basmayan İranlı protestoculara övgü
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İran'da protestolar: Trump'tan ABD bayrağının üzerine basmayan İranlı protestoculara övgü

İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmamasına atıfta bulunan Trump 'olayı büyük bir gelişme' olarak tanımladı.

13.01.2020 23:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:09
İran'da protestolar: Trump'tan ABD bayrağının üzerine basmayan İranlı protestoculara övgü

'da rejim karşıtı gösterilerde protestocuların, yere resmedilen ABD bayrağına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi Trump'ın gözünden kaçmadı.


Sık sık Twitter üzerinden İranlı protestoculara destek veren ABD Başkanı , sosyal medayada dolaşan söz konusu videoyla ilgili olarak attığı twitte, "Müthiş, Harika İranlı protestocular büyük Amerikan Bayrağımıza basmayı ya da herhangi bir şekilde aşağılamayı reddetti. Ayaklar altına alınması için yere resmedilen bayrağın etrafından dolaştılar. Büyük ilerleme" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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