İran'da Protestolar: Abd, Bmgk'yı Acil Toplantıya Çağıracak

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da Perşembe gününden bu yana süren ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolar ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağırmayı planladıklarını açıkladı.



Haley, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in protesto eylemlerini 'ülkenin düşmanlarının para, silah ve ajanlarını kullanarak başlattığına' dair açıklamasına da "saçmalık" yanıtını verdi.



Haley "Gösteriler tamamen kendiliğinden gelişti. Tüm İran kentlerine yayıldı. Bu tam olarak, uzun zamandır baskı altında olan halkın, baştaki diktatörlere karşı ayaklanışıdır" dedi. ABD Dışişleri: Sosyal medya kısıtlamaları kaldırılmalı ABD Dışişleri Bakanlığı da İran güvenlik güçlerini göstericilere karşı itidele çağırdı ve Tahran'ın engelli olan sosyal medya sitelerini erişime açması gerektiğini belirtti.



ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert "Bir ülke sosyal medyayı, Google'ı ya da haber sitelerini engellediğide onlara 'Neden korkuyorsunuz?' diye soruyoruz. İran halkını destekliyoruz ve seslerinin duyulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump da Salı günü attığı Tweet'te İranlı yetkilileri yolsuzlukla suçlamıştı.



Trump "İran halkı sonunda gaddar ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama'nın onlara aptalca bir şekilde verdiği bütün paralar terörizme harcandı ve "ceplerine" gitti. Halkın az yiyeceği, yüksek enflasyonu var ve insan haklarından mahrumlar. ABD izliyor!" ifadelerini kullandı.



https://twitter.com/realDonaldTrump/status/948164289591902208



İran Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın son Tweet'ine yanıt verdi.



Bakanlık Sözcüsü Bahram Ghasemi, "Başka ülkelerle ilgili gereksiz ve aşağılayıcı Tweet'lerle vaktini boşa harcayacağına, onlarca insanın öldürülmesi, milyonlarca evsiz ve aç insan gibi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmesi daha iyi olur" dedi.



Protestolarda ölü sayısı 20'yi aştı



28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.



Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi aştı.



Aralarında hükümete yakın Fars haber ajansının da bulunduğu haber kaynakları, sadece başkent Tahran'da 450 kişinin gözaltına alındığını aktardı.



