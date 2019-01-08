İran'da Protestocu İşçiye İşkence İddiası

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, Huzistan eyaletine bağlı Şuş kentinde maaşlarının verilmemesi nedeniyle gösteri düzenleyen işçilerden birinin gözaltında işkenceye uğradığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Laricani, Başkent Tahran'da yargı erki yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, bir süre önce gözaltına alınan Heft Tepe Şeker Fabrikası çalışanlarından İsmail Bahşi'nin işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin, "Başsavcı'ya talimat veriyorum, bugün bağımsız bir heyet teşkil edilecek ve olay bölgesinde konuyla ilgili incelemelerde bulunulacak." ifadelerini kullandı.

İsmail Bahşi adlı çalışanının işkenceye uğradığı iddialarının sosyal medyada tartışmaya neden olması üzerine konuya değinen Laricani, işçilerin aykırı bir harekette bulunmuş olabileceğini ancak bunun onlara karşı muamelede yasaların dışına çıkılmasını gerektirmeyeceğini belirterek, "Yasalara aykırı muamele hiçbir şekilde kabul edilemez, bu şeriat ve kanunlara göre yasaktır." dedi.

Güvenlik güçlerinin görevinin soruşturma ve takibat ile ihlallerin önüne geçmek olduğuna dikkati çeken Laricani, cezaevlerindeki kötü koşullara yönelik eleştirilerle ilgili olarak da bazı tutukluların cezaevinin kendileri için otele dönüştürülmesini beklediklerini söyledi.

İnceleme tamamlanmadan hiçbir iddiayı yalanlamayacaklarını dile getiren Laricani, "İşkence ile ilgili iddialar daha ziyade düşman basını tarafından gündemleştiriliyor, tabii düşmanın bu yöndeki propagandasının içeride de müşterileri var. Bazı gazete ve yayın organları, rejim aleyhine söylentiler yayan bireyleri savunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da rejimin zaaflarından bir tanesinin basın ve medyayı doğru yönlendirme ve ondan yararlanma noktasında olduğunu dile getiren Laricani, bunda hükümet, devlet televizyonu ve diğer tüm kurumların sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinin Şuş şehrinin Heft Tepe Şeker Fabrikası'nda 4-5 aydır maaşlarını alamayan yüzlerce işçi, maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle düzenledikleri gösteriler nedeniyle bir süre önce gözaltına alınmıştı.

İşçiler, "Suriye'yi bırak, bize bak", "Heft Tepe işçileriyiz, açız" ve "Tehdit ve hapishaneden korkmuyoruz" şeklinde sloganlar atmıştı. Yine Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de aylarca maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle uzun süre gösteri düzenlemişti.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, bir süre önce Ahvaz kentindeki çelik fabrikası ve Şuş ilçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerini "düşmana fırsat vermeyin" diyerek uyarmıştı.

Kaynak: AA