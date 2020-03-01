İran'da polis çocuklara ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
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İran'da polis çocuklara ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde polisin açtığı ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı.

01.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:04
İran'da polis çocuklara ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

'ın Sistan-Belucistan eyaletinde polisin açtığı ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, eyaletin Çabahar kentine bağlı Kombe köyünde polisin motosikletle seyreden 2 çocuğa ateş açması sonucu 14 yaşındaki Abdulgaffar Cedgal yaşamını yitirdi, 13 yaşındaki Yahya Beluç yaralandı.

Beluç, hastanede tedavi altına alınırken, köy halkının Kombe Karakolu önünde protesto gösterisi düzenlediği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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