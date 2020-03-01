İran'da polis çocuklara ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde polisin açtığı ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı.
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde polisin açtığı ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, eyaletin Çabahar kentine bağlı Kombe köyünde polisin motosikletle seyreden 2 çocuğa ateş açması sonucu 14 yaşındaki Abdulgaffar Cedgal yaşamını yitirdi, 13 yaşındaki Yahya Beluç yaralandı.
Beluç, hastanede tedavi altına alınırken, köy halkının Kombe Karakolu önünde protesto gösterisi düzenlediği belirtiliyor.
Kaynak: AA