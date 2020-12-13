İran'da petrol borusu patladı
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İran'da petrol borusu patladı

13.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:41
İran'da petrol borusu patladı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki petrol borusu patladı.

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki petrol borusu patladı. Patlama nedeniyle çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Meyankuh bölgesinde bulunan petrol borusu patladı. Meyankuh Kaymakamı İmdad Şehbazi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, petrol boru hattının patlaması nedeniyle birçok noktada yangın çıktığını ve yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Şehbazi, boru hattının patlaması nedeniyle çıkan yangınların Serhun şehrine kadar ulaştığını belirterek, "Olası bir felaketi önlemek için Serhun şehrinde elektrik ve gazı kestik. Kısa sürede bölgedeki nehir ve arazilere taşan petrolleri temizleme işlemini bitirmek istiyoruz" dedi.

Patlamanın yaşandığı Meyankuh bölgesine gönderilen tankerlerin boru hatlarından taşan petrolleri temizleme çalışmalarına başladığını kaydeden Şahbazi, petrol boru hattının tekrar düzeltilmesinin birkaç gün süreceğini ifade etti. Şahbazi, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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