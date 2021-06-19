İran'da oy sandıklarını taşıyan helikopter düştü: 1 ölü, 11 yaralı
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İran'da oy sandıklarını taşıyan helikopter düştü: 1 ölü, 11 yaralı

İran'da oy sandıklarını taşıyan helikopter düştü: 1 ölü, 11 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'ın Dezful şehrinde oy sandıklarını taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İran'ın Dezful şehrinde oy sandıklarını taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi devam ediyor. Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deştki, oy sandıklarını taşıyan bir helikopterin Dezful şehrinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Vali Deştki, "Düşen helikopterde seçim sandıklarını korumakla görevli 1 polis memuru hayatını kaybetti ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldılar. Ancak aralarında durumu ciddi olanlar da var" bilgisini paylaştı.

İran'da muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, İran Yüksek Seçim Kurulu'nun oy sayımına ilişkin paylaştığı ilk verilere göre 28 milyon 600 bin oyun 17 milyon 800 binini alarak seçimin kazanını oldu. - HUZİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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