İran'da Oxford-AstraZeneca ile Hindistan'ın Covaxin aşılarına acil kullanım onayı verildi
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İran'da Oxford-AstraZeneca ile Hindistan'ın Covaxin aşılarına acil kullanım onayı verildi

17.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:53
İran'da Oxford-AstraZeneca ile Hindistan'ın Covaxin aşılarına acil kullanım onayı verildi

İran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen İngiliz-İsveç üretimi AstraZeneca ile Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin Covaxin aşılarına acil kullanım izni verdi.

İran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen İngiliz-İsveç üretimi AstraZeneca ile Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin Covaxin aşılarına acil kullanım izni verdi.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Malzemeler Genel Müdürü Haydar Muhammedi, Rus SputnikV aşısının ardından ülkede acil kullanım onayı alan Kovid-19 aşılarına ilişkin bilgi verdi.

Muhammedi, "AstraZeneca ve Hindistan'ın Bharat aşıları dün Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım izni aldı." dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, İngiliz ve ABD menşeli aşıları "güvenilmez" olduğu gerekçesiyle yasaklamasına işaret eden Muhammedi, "AstraZeneca, yalnızca İngiliz şirketi değil, çok uluslu bir şirkettir. Bu aşının bazı araştırmaları Oxford Üniversitesi tarafından yapıldı ve üretiminin bir kısmı da İsveç'te gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

AstraZeneca aşısını İngiltere'den değil Güney Kore ve Rusya'dan ithal edeceklerini aktaran Muhammedi, aşıların kaç doz ithal edileceğinin ise henüz belli olmadığını belirtti.

İran, 26 Ocak'ta Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği SputnikV aşısının ülkede onaylandığını duyurmuştu. SputnikV aşıları 4 Şubat'ta İran'a gönderilmiş ve ülke genelindeki aşılama çalışmaları 9 Şubat'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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