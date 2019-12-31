İran'da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
Haberler » Güncel » İran'da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı - Haber

İran'da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı

İran'da Zencan-Tebriz seferi yapan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

31.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:47
İran'da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı

'da Zencan-Tebriz seferi yapan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.


İran'da Zencan-Tebriz seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü, kaza yaparak devrildi. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, otobüsün Zencan-Tebriz karayolunun 25. kilometresinde devrildiğini ifade etti. Halidi, kaza sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.


Kazanın yerel saatle 05.05'te yaşandığını söyleyen Halidi, olay yerine 5 ambulans gönderildiğini kaydetti. Halidi, yaralıların en yakın hastanelere nakledildiklerini söyleyerek gerekli müdahalelerin yapıldığını vurguladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler