İran'da otobüs devrildi: 20 ölü

09.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:41

İran'ın Mazenderan eyaletinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.



İran'da Tahran-Kunbed seferini yapan otobüs devrildi. Kazada 20 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. İran Gülistan Karayolu ve Karayolu Taşımacılığı Genel Müdürü Mehdi Migani yaptığı açıklamada, "43 kişi kapasiteli otobüs bugün yerel saatle 02.30'da Mazenderan eyaletindeki Duab yakınlarında devrildi. Ne yazık ki kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Bazıları olay yerinde ve bazıları ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti" dedi. 23 kişinin hastanede gözetim altında olduğunu söyleyen Mirgani, "İlk incelemeler otobüsün teknik bir arıza sonucu devrildiğini gösteriyor" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA