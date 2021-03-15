İran'da on aydır tutuklu bulunan Fransa vatandaşına "casusluk" suçlaması
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İran'da on aydır tutuklu bulunan Fransa vatandaşına "casusluk" suçlaması

15.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:44
İran'da on aydır tutuklu bulunan Fransa vatandaşına

İran'da tutuklu bulunan Fransa vatandaşı Benjamin Briere'nin mahkemede "casuslukla" suçlandığı bildirildi.

İran'da tutuklu bulunan Fransa vatandaşı Benjamin Briere'nin mahkemede "casuslukla" suçlandığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Mayıs 2020'de tutuklanan Briere'nin duruşması Meşhed şehrinde yapıldı.

Briere'nin avukatı Said Dehkan, mahkeme heyetinin müvekkiline "casusluk ve İran aleyhine propaganda yapma" suçlaması yönelttiğini aktardı.

Dehkan, suçlamaya delili olarak "yasak bölgelerin fotoğrafını çekmek ve sosyal medyada İran'daki zorunlu başörtüsü uygulamasını sorgulayan soruları gündeme getirmek" gibi iddiaların sunulduğunu kaydetti.

Turist olarak gittiği İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed şehrinde Mayıs 2020'de tutuklanan Briere, o günden bu yana şehirdeki Vekilabad Cezaevi'nde tutuluyor.

Batılı ülkelerin vatandaşlarının İran'da tutuklanması, Tahran yönetimi ile bu ülkeler arasında diplomatik krize neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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