İran'da ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
22.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:06
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com