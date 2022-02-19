İran'da öğretmenler maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi - Haberler
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İran'da öğretmenler maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi

AA, Ahmet Dursun - Güncel
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İran'da öğretmenler maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi

İran'da öğretmenler maaşlarının artırılması talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenleyerek hükümeti protesto etti.

İran'da öğretmenler maaşlarının artırılması talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenleyerek hükümeti protesto etti.

İran medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin bir çok eyaletinde çok sayıda öğretmen, ekonomik şartlarının düzeltilmesi talebiyle ülke genelinde eğitim daireleri önünde gösteriler düzenledi.

Başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Fars, Yezd, Merkezi, Gülistan, Hemedan, Kirmanşah, Huzistan gibi birçok eyalette onlarca kentte düzenlenen gösterilere binlerce öğretmen katıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Tahran'da meclis binasının karşısında toplanan öğretmenler, "Öğretmenler, sesinizi yükseltin ve hakkınızı haykırın" sloganıyla maaşlarına zam isteğinin yanı sıra öğretmenlerin geçim şartlarının iyileştirilmesi için hazırlanan ve aralıkta Meclis'ten geçen yasanın bir an önce uygulanması için hükümete çağrıda bulundu.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

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