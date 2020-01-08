İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Haberler » Güncel » İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem - Haber

İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.01.2020 06:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:20
İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05: 50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler