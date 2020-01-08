İran'da nükleer santral yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem
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İran'da nükleer santral yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

08.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:04
İran'da nükleer santral yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05: 50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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