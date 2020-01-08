İran'da nükleer santral yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem
İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:04
İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05: 50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com