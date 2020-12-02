İran'da nükleer faaliyetleri hızlandırma tasarısı onaylandı
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İran'da nükleer faaliyetleri hızlandırma tasarısı onaylandı

02.12.2020 20:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:14
İran'da nükleer faaliyetleri hızlandırma tasarısı onaylandı

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi, uranyum zenginleştirme oranını en az yüzde 20'ye çıkaracak ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören yasa tasarısını onayladı.

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi, uranyum zenginleştirme oranını en az yüzde 20'ye çıkaracak ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören yasa tasarısını onayladı.

İran'da nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastı sonrası nükleer faaliyetleri hızlandıracak ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören yasa tasarısı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandı. "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adıyla meclise sunulan yasa tasarısı, 290 milletvekilinin bulunduğu İran Meclisinde 251 oyla kabul edildi. İran Meclisinde kabul edilen yasa tasarısını Anayasayı Koruyucular Konseyi onayladığını duyururken, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf onaylanan tasarıyı uygulanması için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye iletti.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Meclisten geçen yasayı 15 gün içerisinde uygulamaya sokması gerekiyor.

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Söz konusu yasa tasarısıyla İran, uranyum zenginleştirme oranını en az yüzde 20'ye çıkartırken Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılma hakkına sahip oluyor.

Ruhani tasarıya karşı çıkmıştı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer faaliyetleri hızlandıracak ve NPT kapsamında uygulanan ek protokollerden ayrılmayı öngören yasa tasarısını eleştirerek, "Tasarı diplomatik sürece zarar verebilir" ifadesini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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