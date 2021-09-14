İran'da Nükleer Başmüzakereci Arakçi'nin yerine muhafazakar diplomat Bâkıri getirildi

İran'da Nükleer Başmüzakereci Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi görevinden alınarak yerine muhafazakar kimliğiyle bilinen diplomat Ali Bakıri getirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'yi görevinden aldı.

Dışişleri Bakanlığı danışmanı olarak görevlendirilen Arakçi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından kabul ediliyordu.

Arakçi'nin yerine ise eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi olan muhafazakar diplomat Bakıri atandı.

Bakıri, Batı ile yeniden başlayacağı öngörülen nükleer görüşmelerde İran'ın yeni Başmüzakerecisi olarak görüşmeleri yönlendirecek.