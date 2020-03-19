İran'da Nevruz Bayramı ve koronavirüs salgını nedeniyle 10 bin mahkuma af kararı İran dini lideri Ali Hamaney'in onayıyla Nevruz Bayramı dolayısıyla 10 bin mahkum için af çıkarıldığı bildirildi. Mahkumların bir kısmı, ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle serbest bırakılacak

İran dini lideri Ali Hamaney'in onayıyla Nevruz Bayramı dolayısıyla 10 bin mahkum için daha af çıkarıldığı bildirildi. Mahkumların bir kısmı ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle serbest bırakılacak. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı vesilesiyle ve Hamaney'in onayıyla 10 bin mahkuma af çıkarıldığını söyledi. Ayrıca ilk kez, beş yıldan az hapis cezası alan siyasi tutuklular af kapsamında serbest bırakılacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com