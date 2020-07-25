İran'da Muharrem ayı törenleri düzenlenecek
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İran'da Muharrem ayı törenleri düzenlenecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde Muharrem ayında matem törenlerinin sağlık protokollerine uyularak düzenleneceğini söyledi.

İran'da Muharrem ayı törenleri düzenlenecek
25.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:28

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde Muharrem ayında matem törenlerinin sağlık protokollerine uyularak düzenleneceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Korona virüs ile Mücadele Toplantısı'nda konuştu. Muharrem ayında matem törenlerinin düzenleneceğini söyleyen Ruhani, "Ramazan ayında kadir gecelerini halk sosyal mesafe önlemlerine uyarak geçirdi. Bunu tecrübe ettik. Muharrem ayında Kerbela ve Hz. Hüseyin için matem ve anma törenleri de sağlık protokollerine uyularak düzenlenecek" dedi. Muharrem ayında düzenlenecek törenlerde sosyal mesafeye uyulması gerektiğini söyleyen Ruhani, kapalı alanlarda kalabalıklara izin verilmeyeceğini belirterek, "Törenlere katılan herkes maske takmalı. Alanlarda dezenfekte çalışmaları aralıksız devam etmeli ve törenlerin zamanı kısa tutulmalı" dedi.

İran halkının korona virüs ve yaptırımlar nedeniyle zor bir yıl geçirdiğini belirten Ruhani, "Korona virüs ve sosyal mesafe önlemlerinin halk için ağır geldiğini biliyorum. Onlardan biraz daha tahammül etmelerini istiyorum" dedi. Tüm zorluklara rağmen İran halkının korona virüs ve yatırım baskıları karşısında dizlerinin üstüne çökmediğini söyleyen Ruhani, "Her zaman kendi içerimizde işbirliği ve dayanışma ile zorlukları aşmayı başardık" dedi.

Ruhani, hükümet olarak önceliklerinin korona virüs ile mücadele olduğunu vurgulayarak, "Korona virüs tecrübesi bize ve tüm dünyaya sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Hastanelerdeki kapasite ve sağlık sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe önlemleri, sağlık protokolleri ve bazı yerlerde kısıtlı yasaklar uyguladıklarını hatırlatan Ruhani, önceliklerinin sağlık sistemini geliştirmek olduğunu söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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