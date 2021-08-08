İran'da Muhammed Muhbir Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı oldu
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İran'da Muhammed Muhbir Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı oldu

İran'da Muhammed Muhbir Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli aşı COVIRAN Bereket'i geliştiren bilim heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirildi.

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli aşı COVIRAN Bereket'i geliştiren bilim heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirildi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Muhbir'i Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili'yi de Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadı.

Reisi'nin kabinesini hafta içinde güvenoyu almak üzere Meclis'e sunması bekleniyor.

Son haftalarda su kesintileriyle gündeme gelen ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin Dezful kentinde doğan Muhbir, İran ile Irak savaşı esnasında Devrim Muhafızları Ordusunda sağlık görevlisi olarak çalışmıştı.

Muhbir, Dezful Postanesinde müdürlük, Huzistan Vali Yardımcılığı ve yardım kuruluşlarında yöneticilik yaptıktan sonra 2007'den bu yana İmam Humeyni Yönetim Merkezinin başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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