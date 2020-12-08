İranlı rejim karşıtı Ruhullah Zem'in idam kararı onaylandı
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İranlı rejim karşıtı Ruhullah Zem'in idam kararı onaylandı

08.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:32
İranlı rejim karşıtı Ruhullah Zem'in idam kararı onaylandı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, İranlı muhalif ve "Amednews" editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam kararının yüksek mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, İranlı muhalif ve "Amednews" editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam kararının yüksek mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında "Amednews" editörü Ruhullah Zem'in dosyasıyla ilgili bilgi verdi. İsmaili, yeryüzünde fesat çıkarmak ile suçlanan Ruhullah Zem hakkında 13 ayrı suçtan dolayı verilen idam kararının yüksek mahkeme tarafından onaylandığını söyledi. İran'da rejim karşıtı yayın yapan "Amednews" sitesinin editörü olan Ruhullah Zem, devrim karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Ekim 2019'da yurtdışından İran'a getirilmişti.

İran'da 13 farklı suçtan yargılanan Zem, yeryüzünde fesat çıkartmakla suçlanmış ve idama mahkum edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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